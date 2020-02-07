محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن دورة اليوبيل الفضي لسومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، ستكون دورة استثنائية، ومختلفة عن غيرها من الدورات.
وأضاف عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ستكون القطع النحتية الناتجة عن هذه الدورة أصغر وأقل من الدورات السابقة، ويمكن أن يتم نقلها خارج المتحف المفتوح في أسوان".
يشار إلى أن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، بدأت يوم 3 فبراير الجاري، في مدينة أسوان، بمشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، وهم، الفنان تون كال من هولندا، إكرام القباج من المغرب، وعلى نورى من العراق، ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور سعيد بدر، والفنان هاني السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر فتحي عبدالوهاب لـ"الخليج 365": دورة مميزة من سومبوزيوم أسوان للنحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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