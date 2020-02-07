مصر | غدا.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار وقف ربط النيل بنهر الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار وقف ربط النيل بنهر الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو، للحكم بجلسة الغد 8 فبراير.

وحملت الدعوى رقم 58557، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن وزير الري ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.

