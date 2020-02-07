أخبار مصر | 17 إجراءً.. وزارة الصحة تستعد لمواجهة الأوبئة في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 إجراءً.. وزارة الصحة تستعد لمواجهة الأوبئة في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الصحة والسكان، الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس.

شملت الخطة التنسيق بين كل من وزارة الصحة، والتأمين الصحى، ووزارة التربية والتعليم، وقطاع المعاهد الأزهرية، والهيئات والمنظمات غير الحكومية والدولية، وذلك؛ لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمي، ومواجهة الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس، للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسي.

وترصد "الخليج 365"، خلال السطور القادمة خطة وزارة الصحة؛ لرفع الوعى بين طلاب المدارس تفاديًا للأمراض والأوبئة المنتشرة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، والتي جاءت كالتالي:

1_ تكثيف المرور الإشرافي المستمر من الفريق المركزى بالوزارة والتأمين الصحى ومسئولي التربية والتعليم على المدارس

2_ مخاطبة مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات لوضع الاستعداد للترم الدراسى الثانى والإشراف المستمر على المدارس والاستفادة بالقوافل الطبية

3_ تفعيل الفحص الطبى الشامل فى المناطق النائية التى بها عجز من الأطباء والتمريض وذلك لسد العجز.

4_ تهيئة الأطباء والممرضات ومديرى ومنسقى المدارس على المحتوى التدريبى الخاص بخدمات الصحة المدرسية، والفحص الطبى الشامل وعلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة الأمراض المعدية.

5_ تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالبرنامج الإلكتروني للفحص الطبى الدورى الشامل.

6_ إعداد نماذج وسجلات خاصة بترصد الأمراض المعدية بالمدارس وإجراءات مواجهتها.

7_ توزيع البوسترات والملصقات الخاصة عن الأمراض المعدية وكيفية مواجهتها وطرق الوقاية منها على المنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية والتى تم طبعها عن طريق القطاع الوقائى بالوزارة.

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8_ المراجعة البيئية والصحية المستمرة للمدرسة أو المعهد والإشراف على البيئة الخارجية والداخلية.

9_ التواصل مع الجهات المعنية وتنسيق الجهود للعمل على تنقية البيئة المدرسية.

10_ الإشراف على المقاصف المدرسية والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة بها طبقًا للشروط الصحية.

11_ توفير الاشتراطات الصحية؛ للتخزين الجيد للأغذية.

12_ تحريك المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى رفع الوعي البيئي والاكتشاف المبكر للحالات ( بسيطة – حرجة).

13_ رصد المرض فى المدارس والإبلاغ فورًا عن ظهور حالات، واستدعاء الطبيب فى حالة الاشتباه فى حالة أو أكثر بعد عزلها فى الغرفة المخصصة لذلك.

14_ سرعة التعامل مع الحالات المشتبهة أو المؤكدة، وتخصيص غرفة للعزل بالمدرسة والمعاهد الأزهرية.

15_ رفع الوعى الصحى لدى أفراد المجتمع المدرسى.

16_ تفعيل مهام فريق السيطرة والتحكم داخل وخارج المدرسة والمعهد الأزهري.

17_ متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الأمراض المعدية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بكل إدارة.