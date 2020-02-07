شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 5 مرشحات للفوز بـ«الأم المثالية» بالبحيرة من بين 27 متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة من بين 27 مرشحة من جميع مراكز المحافظة للفوز بلقب الأم المثالية.

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حضر الإجتماع الدكتور حاتم أبوالنجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسناء برغش ونجوى خلف عضوتا مجلس النواب، وممثلين عن مديريات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة وجامعة دمنهور والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة الأمومة ومطرانية البحيرة وممثلى الجمعيات.

وتناول الاجتماع قصص كفاح المرشحات في تربية أبنائهن، مع حجب الأسماء والمراكز التابعين لها، واختارت اللجنة عدد ٥ أمهات من المرشحات، وعدد ٢ أم رعاية بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين سيتم إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتكريمهم في ضمن احتفالات عيد الام لعام ٢٠٢٠.

وناقشت اللجنة اقامة احتفالية خاصة بعيد الأم في المحافظة لتكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وكذلك الأمهات البديلة والأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.