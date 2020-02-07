شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أسعدني رؤية أعمال التطوير بعزبة الهجانة وفقًا لأعلى المعايير العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى سعادته برؤية سير العمل بتطوير منطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا. وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تفقدت اليوم جانبا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا وأتابعها بنفسي.. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة».

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