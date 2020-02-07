شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 طبيبا وممرضة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بني سويف، 22 من العاملين بمستشفى الفشن المركزي «18 طبيبًا و4 ممرضات» أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم توقيعهم بسجلات الحضور والانصراف.

كان المحاسب أحمد محمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، كّلف لجنة من الوحدة المحلية، تضم يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين وعاشور حلمي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى المركزي، وبيان مدى التزام العاملين بالمستشفى بالتواجد بالعمل على مدار اليوم.

وفاجأت اللجنة المستشفى بزيارة مفاجئة، اليوم، للوقوف على انضباط الأطباء والممرضات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتبين غياب 18 طبيب و4 ممرضات من العاملين بالمستشفى، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على رئيس المدينة فقرر إحالتهم للتحقيق وإخطار مديرية الصحة بالقرار.