شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يشيد باحتلال 11 سيدة أعمال 10 مراكز بقائمة فوربس الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بوصول 11 سيدة أعمال مصرية لـ10 مراكز ضمن قائمة مجلة فوربس ميدل إيست باور أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020 وقدم لهم التهنئة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها لاختيار 11 سيدة مصرية ضمن قائمة فوربس ميدل إيست باور لأفضل ١٠٠ سيدة أعمال في الشرق الأوسط، مؤكدة أنهن نماذج نسائية اقتصادية مشرفة لمصر أمام العالم، ومن أقوى وأنجح سيدات الأعمال في الشرق الأوسط ويتقلدن مناصب قيادية في الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية، وفخر وقدوة لكل سيدة مصرية تتمنى أن تحذو حذوهن.

يذكر أن قائمة سيدات الاعمال المصريات وترتبيهن جاء على النحو الآتي:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة «طاقة عربية».

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.

40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة «النساجون الشرقيون».

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة «التشخيص المتكاملة القابضة».

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69- ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة «ساب إيجيبت».

81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.