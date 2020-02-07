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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة.

 

عبد-الفتاح-السيسي--يتفقد--أعمال-التطوير-الجارية-بمنطقة-عزبة-الهجانة-اسفل-كوبرى-الجيش-بطريق-السويس-(1)

السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

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