اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة. السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

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