ضبط شخص لاتهامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الطلبة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي-القاهرة، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمي بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعثر على عدد "2" أكلاشيه باسم الكيان الوهمي، كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة"، كمية من الأسطوانات التعليمية، ماكينة تصوير وطباعة، 26 ملف مدون عليه اسم إحدى الأكاديميات الدولية، الأدوات المستخدمة في اصطناع الشهادات والكارنيهات، كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي،- جهازين لاب توب، بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم (طالب، مقيم بالقاهرة) وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ 30 ألف جنيه بالأسلوب المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقة وتولت النيابة التحقيقات.