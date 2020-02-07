خلال زيارتهم للمعهد القومي للأورام.. طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يقدمون هدايا للأطفال-(فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يُبرز حرص الوزارة على تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، وذلك خلال زيارة نظمتها الأخيرة للمعهد القومي للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

حيث تم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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كما قام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة في تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، متمنين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.