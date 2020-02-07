الداخلية تُنفذ 52 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بمديريات الأمن لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (21 قطعة سلاح ناري، بحوزة 16 متهم، 189 قطعة سلاح أبيض. وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 52017 حكم قضائي متنوع، وضبط 112 قضية مخدرات بحوزة 117 متهم، ضُبط خلالها 12 كيلو مخدرات. حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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