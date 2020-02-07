​"منخفض أوروبي".. الأرصاد تكشف سر عدم استقرار الطقس آخر 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار منذ يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أن يوم الأربعاء الماضي وأمس الخميس، تعرضت أغلب البلاد لارتفاع في درجات الحرارة وصل لـ6 درجات عن المعدل الطبيعي، واليوم الجمعة انخفضت درجات الحرارة عن معدلها 5 درجات، ما يزيد الإحساس بالبرودة الشديدة وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتابع: "الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة يرجع لوجود تغيير في الكتل الهوائية التي تتعرض لها مصر، فارتفاع درجات الحرارة يرجع لتعرض البلاد لمنخفض جوي ورياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية وليبيا، أما بداية من اليوم نتعرض لمنخفض جوي آخرى قادم من جنوب قارة أوروبا والرياح شمالية غربية".

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وأشار شاهين، إلى أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، ستقل فترات سطوع آشعة الشمس، مع زيادة كميات السحب، لافتًا إلى أن بعض المناطق في القاهرة مثل التجمع الخامس والعباسية وحدائق القبة، شهدت أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم بجانب الوجه البحري وشمال الدلتا.

وتابع: "حتى يوم الأحد المقبل، هترتفع غزارة الأمطار على السواحل الشمالية، بينما ستكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة والوجة البحري".

وعن درجات الحرارة خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قال شاهين، سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 -15 نهارًا و9 إلى 11 ليلًا، والسواحل الشمالية 16 إلى 9، شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 19 درجة نهارا، ومن 7 وحتى 9 درجة ليلًا، جنوب سيناء 18 - 11.​