​وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان "شريف الفايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، مطرب الموسيقى العربية "شريف الفايد"، الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 37 سنة، عقب وعكة صحية مفاجئة.

وتخرج الفايد في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان يدرس في معهد الموسيقى العربية، ثم التحق بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، منذ تأسيسها عام 2004 كمطرب، وقدّم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.