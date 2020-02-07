طالب بتغطيته.. زاهي حواس يعود إلى مدريد للاطمئنان على معبد "دابود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يتوجه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إلى مدينة بلباو بالشمال الإسباني، غدًا السبت، حيث يكرمه عمدة المدينة لجهوده في الترويج للحضارة المصرية، والذي انعكس على زيادة الإقبال على زيارة مصر من قبل الشعب الإسباني.

ومن المقرر أن يلقي حواس محاضرة يوم 9 فبراير المقبل، في بلباو للترويج للسياحة المصرية، ثم يتوجه بعها لزيارة معبد دابود في مدريد، الذي طالب بتغطيته لحمايته من الطقس العاصف.

وتأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع من إطلاق "حواس" الدعوة لتغطية معبد "دابود" المصري، في العاصمة مدريد، حيث أعد له حمدي زكي المستشار السياحي المصري في إسبانيا لقاءات صحفية بالمعبد المصري، لمتابعة نداء الاستغاثة بتغطية المعبد لحمايته من الأمطار وعوامل التعرية.

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وقال زكي إنه تم دعوة أعضاء روتاري إسبانيا لإجراء لقاء مع "حواس"، كما سيتم دعوتهم لزيارة مصر ولقاء روتاري إسباني مصري بمكتبة الإسكندرية، ثم زيارة المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل.

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