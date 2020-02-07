"النشر العلمي" تصدر عددًا جديدًا من السجل العام للمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، عددًا جديدًا من السجل العام للمتحف المصري، وهو نتاج مشروع إسباني، مصري، فرنسي لدراسة آثار منطقة دير المدينة بالأقصر المحفوظة بالمتحف، وعرض تاريخ الدراسات السابقة بالمنطقة منذ عام 1909 وحتى 2015.

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، إن الكتالوج يضم 66 قطعة من مكتشفات آثار دير المدينة والموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، ويعرض كل قطعة مع ترجمة النصوص المنقوشة عليها.

وينقسم الكتالوج إلى 3 أقسام، الأول خاص باللوحات، والثاني لموائد القرابين، والقسم الثالث والأخير يحتوي على قطع أثرية مختلفة منها أكتاف وأعتاب أبواب ومقطوعات حجرية منقوشة، ترجع زمنيًا إلى عصور مختلفة ومعظمها من الدولة الحديثة.

ويعرض الكتالوج في مقدمته شكره وامتنانه لعادل محمود عبدالقادر، رئيس قسم الدولة الحديثة في المتحف، على مساهمته ومساعدته لفريق العمل تحت إشراف خوسيه جالان رئيس البعثة الإسبانية في الأقصر.​