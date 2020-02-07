بسيارات الشفط والمعدات.. القاهرة والجيزة تستعد للأمطار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
انطلقت صباح اليوم الجمعة، المعدات التابعة لشركتي القاهرة للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت على المحاور الرئيسية والنقاط المهمة وجوار الأنفاق، استعدادًا لسقوط أمطار، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
يأتي ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية، بمختلف محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات، ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والأجهزه المعنية بمواجهة الأمطار.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى الأحد المقبل، حيث تشهد السواحل الشمالية أمطارًا غزيرة، تكون متوسطة على الوجة البحري والقاهرة وتمدت حتى شمال الصعيد.
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