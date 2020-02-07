بالصور- تعرف على 11 سيدة مصرية ضمن أقوى 100 في الشرق الأوسط لـ2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، 11 سيدة أعمال مصرية لحصولهن على 10 مراكز ضمن قائمة مجلة "فوربس بور" الشرق الأوسط ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020.

وأعربت مرسي في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن سعادتها وفخرها لاختيار 11 سيدة مصرية ضمن قائمة (فوربس ميدل إيست باور) لأفضل 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، مؤكدة أنهن نماذج نسائية اقتصادية مشرفة لمصر أمام العالم، ومن أقوى وأنجح سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، ويتقلدن مناصب قيادية في الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية، وفخر وقدوة لكل سيدة مصرية تتمنى أن تحذو حذوهن.

يذكر أن قائمة سيدات الأعمال المصريات وترتيبهن جاء على النحو الآتي في المرتبة 24 منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس، وفي المرتبة 31 باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية"، وفي المرتبة 33 إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري، وجاءت في المرتبة 40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون"، وفي المرتبة 53 هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة".

وفي المرتبة 60 ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت، وفي المرتبة 69 ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 75 هدى منصور، وتحمل أيضًا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ساب إيجيبت"، وفي المرتبة 81 عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجي ترانس"، وفي المرتبة 92 نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "فاروس القابضة".