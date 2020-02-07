بأرقام العمارات والأوراق.. "القاهرة الجديدة" يحدد موعد تسليم 624 شقة في "دار مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، تسليم دفعة جديدة من مشروع دار مصر المرحلة الأولى "كود 111".
وتتكون المرحلة الجديدة من شقق "دار مصر" من 26 عمارة، بإجمالي 624 وحدة سكنية، على أن تتم عمليات التسليم يوم 10 فبراير الجاري، وحتى 16 مارس المقبل.
أما عن إجراءات الاستلام:
1- على المواطن الفائز بالوحدة، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، وسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.
2- التوجه إلى مقر جهاز المدينة، للحصول على محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.
- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.
- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.
- صورة إيصال سداد الوديعة.
- صورة إيصال سداد آخر قسط.
وجاءت أرقام العمارات التي سيتم تسليمها على النحو التالي: (193- 207 - 209 - ومن 430 وحتى 441 - ومن 444 حتى 450 - 423 - 425- 428 - 429).
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