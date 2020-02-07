أخبار مصر | لفتة إنسانية.. من هي السيدة التي قبّل السيسي رأسها بعزبة الهجانة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية.. من هي السيدة التي قبّل السيسي رأسها بعزبة الهجانة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في أثناء تفقده منطقة عزبة الهجانة، بمصر الجديدة، بإحدى البائعات المتجولات، فقبل رأسها وبدأ يستمع إلى شكواها.

السيدة تعمل بائعة وتعاني من ضيق الحال، وهو ما دفع الرئيس إلى إصدار أمر بإعطائها محل لكسب عيشها، بالإضافة إلى علاجها على نفقة الدولة مع تقديم الرعاية الصحية الفورية والكاملة لها، كما وجه بتدبير مطالب الأهالى وسرعة الإنجاز الفورى.

جاء تفقد الرئيس لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، وتنفيذ الطرق والمحاور الواصلة بين حي مصر الجديدة وجسر السويس والزيتون ومنطقة التجنيد ميدان ابن الحكم، وميدان ابن سندر، وحدائق القبة.