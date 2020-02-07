أخبار مصر | أمطار غزيرة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار غزيرة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 8 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

القاهرة الكبرى

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

جنوب سيناء والغردقة

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة؛ مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

شمال الصعيد

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.