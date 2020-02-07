أخبار مصر | رئيس "الآثار الإسلامية" يوجه بسرعة حل مشكلات الزائرين بالقلعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الآثار الإسلامية" يوجه بسرعة حل مشكلات الزائرين بالقلعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى، منطقة القلعة الأثرية بالزيارة ظهر اليوم؛ لمتابعة الخدمات المقدمة للزائرين.

والتقى مصطفى بالعديد من السائحين والمرشدين السياحيين والأسر المصرية للتعرف عل المشكلات التي تواجههم.

وتأتي تلك الجولات في إطار تنفيذ توجيهات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بتوفير كافة الخدمات للزائرين ومتابعة المناطق الأثرية يوميًا.

ووجه بتشكيل لجنة؛ للمتابعة اليومية تتلقى المشكلات التي تواجه المناطق الأثرية والمتعلقة بتقديم الخدمات للزوار.