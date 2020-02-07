أخبار مصر | عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، منطقة عزبة الهجانة الكائنة بطريق السويس.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، وتنفيذ الطرق والمحاور الواصلة بين حي مصر الجديدة وجسر السويس والزيتون ومنطقة التجنيد ميدان ابن الحكم، وميدان ابن سندر، وحدائق القبة.