أخبار مصر | أشاد به الوزير وهاجمه النشطاء.. طالب السعيدية: أنا مش معصوم من الخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشاد به الوزير وهاجمه النشطاء.. طالب السعيدية: أنا مش معصوم من الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة الطالب على الشريف رئيس اتحاد طلاب مدارس السعيدية الثانوية العسكرية والذي كان يتحدث فيها عن النظام الثانوي المعدل، ووصفه الوزير بأنه "طالب مصري رائع".

وبعد نشر الرسالة التي أثارت جدلا على موقع التواصل؛ بسبب الأخطاء الإملائية بها رغم أنه طالب متفوق، استطاعت "الخليج 365" أن تتواصل مع الطالب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، موضحا أنه إذا كان هناك خطأ أو اثنين، فهذا أمر طبيعي: "أنا طالب بالصف الثاني الثانوي وغير معصوم من الخطأ".

وأضاف على الشريف خلال تصريحاته إلى "الخليج 365"، أنه ينصح المهاجمين دائمًا بعدم الانسياق وراء الشائعات والتي تعد من حروب الجيل الرابع، وردا على كل من يقول أن رسالته مفبركة قال: "لقد رصدت حالتي بكل أمانة وصدق ومن يشكك فى صدق كلامي أقول له أن الاختلافات فى الرأي لا تفسد للود قضية، وأيضًا أقول لكل من يشكك فى وجودى فأنا رئيس اتحاد طلاب المدرسة السعيدية والعسكرية وموجود وممكن تشوفوني".

Advertisements

وأضاف على الشريف، أن النظام المعدل هو أفضل نظام تعليمي؛ لأنه يمنع الدروس الخصوصية التى تعتمد على الأسئلة المتوقعة، مشيرًا إلى أنه أعطى دورات تدريبية لزملائه عن كيفية استخدام التابلت، وأكد أنه يسعى إلى عمل برنامج فى الفصل الدراسي الثاني تحت عنوا: "كيفية بناء الإنسان" الذي يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشاركة رسالة تلقاها من الطالب، مشيدًا بحديث الطالب عن المنظومة الجديدة للتعليم، وذلك وسط الانتقادات التي وجهت لشوقي خلال الساعات الماضية، بسبب نتيجة الصف الثاني الثانوي.

وعلق شوقي، على الرسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: “الطالب المتفوق علي الشريف، أرسل لي هذه الكلمات، وأردت أن نسمع معا رأي طالب مصري رائع في مدرسة مصرية حكومية مجانية، لها تاريخ عريق، في النظام الثانوي المعدل”.

وجاء في رسالة الطالب على الشريف، والتي أرسلها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "معالي الوزير أنا سمعت كلام حضرتك النهاردة بجد الله اكبر عليك"، مشيرًا إلى أنه تفوق وحصل على الكروت الزرقاء، وذلك بعد المذاكرة على بنك المعرفة المصري.