أخبار مصر | طلاب آثار في زيارة لصندوق ريادة الأعمال "الاجتماعي للتنمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب آثار في زيارة لصندوق ريادة الأعمال "الاجتماعي للتنمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي، زيارة لطلاب الكلية من جميع أقسامها وبرامجها المميزة إلى الصندوق الاجتماعي لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال "الصندوق الاجتماعي للتنمية".

وتأتي الزيارة في إطار الحرص من إدارة الجامعة والكلية لتعريف الطلاب ببرامج الصندوق وأهدافه، فى إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية على مد جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية وما تقدمه لشبابنا من تطبيق لفكر ريادة الأعمال وكيفية طرح وإدارة المشروعات؛ خاصة أن طلاب جامعة القاهرة يدرسون مقرر ريادة الأعمال وذلك لخدمة المجتمع المحلي وشباب الخريجين، بما يساهم فى نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب وتمويل مشاريع خاصة لهم لتوفير فرص عمل دائمة للحد من مشكلة البطالة.

وتضمنت الزيارة لفرع الصندوق بالجيزة ندوة لشرح ما يوفره الجهاز من التمويل المتنوع المزايا من الصندوق مباشرة أو من خلال البنوك بتمويل كافة أنواع المشروعات (إنتاجي، خدمي، تجاري، مهني، حرفي)، إلى جانب دراسات الجدوى النمطية الجاهزة للتنفيذ الفوري لإقامة المشروعات الصغيرة، ورق الدعم الفني والإداري من خلال حاضنات المشروعات الصغيرة، وكيفية الدعم التسويقي من خلال الاشتراك في معارض الصندوق داخليًا وخارجيًا وتوفير الأبحاث التسويقية، والمساعدة في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري والمستندات والتراخيص اللازمة.