مصر | بعد 8 وقائع.. حبس عصابة سرقة المساكن بمنطقة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 8 وقائع.. حبس عصابة سرقة المساكن بمنطقة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بمنطقة عين شمس ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كلًا من "خ. ع. ع" 27 سنة عاطل مقيم في المطرية، و"م. ا. ا"، 32 سنة، عاطل، ومقيم في المطرية، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 17194 لسنة 2018 المطرية "سرقة مسكن"، ويكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.