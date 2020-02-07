مصر | مسجل خطر.. التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة "قتيل أبو النمرس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسجل خطر.. التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة "قتيل أبو النمرس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تحقيقات النيابة، مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل الشاب "محمد عبدالحي" صاحب "السوبر ماركت"، في منطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، حيث كشفت أن المتهم الرئيسي في القضية "مراد.ج.أ"، ليس من أقرباء القتيل كما تم تداوله في بعض المواقع.

كان "عبدالحي" قد لقى حتفه على يد ثلاثة أشخاص، وهم: "مراد. ج. أ" (المتهم الرئيسي)، و"معروف. ر"، و"سيد. ق"، حيث أطلقوا عليه الرصاص أثناء عمله في "السوبر ماركت" خاصته، وقيل وقتها إن المتهم الرئيسي ابن عم القتيل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن خطأ هذه المعلومة، وأن المتهم الرئيسي (مراد) ذا قرابة من أصحاب العقار الكائن به "السوبر ماركت" الخاص بالضحية وأن المتهم الرئيسي وأخيه مسجلين خطر وكانا قد تعديا منذ ثلاثة سنوات على أقربائه وهم "محمد وأحمد حنفي"، وأطلق عليهما النار بسبب خلافات سابقة، وتم الحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والحكم على شقيقه بالحبس سنة ونصف، لافتة إلى أن الضحية (محمد عبدالحي) تدخل وقتها لحل الخلافات، فقرروا الانتقام منه بسبب تدخله.

وأمرت النيابة في في وقت سابق، بحبس المتهمين الثلاث ومن بينهم المتهم الرئيسي "مراد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه لقي مصرعه إثر إطلاق نار داخل محله عمله الخاص به (سوبر ماركت) بأبو النمرس، على يد ثلاثة أشخاص وهم: "مراد"، "معروف.ر"و "سيد.ق"، مقيمين بمنطقة الحوامدية.

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وتبين أن المتهمين استقلوا "توك توك" بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس وأحدهم تولى قيادة المركبة وقام آخر بتأمينه وفور وصلوهم لمحل عمل المجني عليه، أطلق عليه نأحدهم أعيرة نارية وفرا هاربا.

وأفاد مصدر لـ "الخليج 365"، أن الشاب يعول أسرة كاملة ومتزوج منذ 4 أعوام ولديه " طفلتين" في عقدهما الأول من العمر، موضحًا أن مقتله حدث عقب صلاة العشاء.

وأفاد شاهد عيان إلى "الخليج 365"، بأن الضحية أصيب بطلقتين إحداهما في الكتف والأخرى في الساق، وعلى الفور تم نقله لأحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة الأعيرة النارية، معقبا: "محمد شهيد لقمة عيشه والغدر".

وصرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة الشاب، وطلبت الاستماع إلى شهود العيان بالمنطقة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشاب.