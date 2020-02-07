مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بعد 5 وقائع.. النيابة توجه عدة تهم لعصابة سرقة السيارات بالقاهرة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس مسجل خطر ونجله لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما بينهما تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات وانتحال صفة الشرطة، كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

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"هحولك الورق لدولارات".. حبس عاطل بتهمة لنصب على محاسب بالقاهرة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على محاسب بزعم تحويل الجنيه إلى دولار في منطقة المعادي.

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ضبط سائق صدم ضابط مرور وحاول الهرب بميدان الأوبرا

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته السوزوكي أثناء هروبه من المطاردة بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد، وتم على الفور نقل المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي الرعاية الصحية.

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ضبط شركة إنتاج فني مقلدة لشركات عالمية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى شركات الإنتاج الفني بالجيزة لاستخدامها برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

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حداد يقتل صاحب سوبر ماركت "رميا بالرصاص" في الجيزة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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"علاقة حرام".. تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إنتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سيدة عثر عليها بملابسها الداخلية، بمنطقة صحراوية، بمنطقة ٦ أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

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