شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس غير مستقر حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة حتى بعد غد الأحد، وسيكون هناك استمرار لنشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الذي يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون فقط على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة والوجه البحري، لافتاً أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية من الاثنين القادم.

وردا على سؤال هل نشاط الرياح مرتبط بشهر أمشير والذي يأتي أول أيامه الأحد قال مدير مركز التحاليل «ليس لنا علاقة بهذه الشهور، وإنما تكون توقعات الأرصاد طبقاً للكتل الهوائية والتوزيعات الضغطية التي تظهر على خرائط الطقس، لافتاً إلى أن هذه الشهور من كثرة ترديدها أصبح الناس يربطون الطقس بها، ولكن نحن نتكلم علميا ولا نرتبط بهذه الشهور التي لا علاقة لها بتوقعات الأرصاد».