شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل بمنطقة عزبة الهجانة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي، الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤،٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعمال التطوير، تتم من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أمر باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، كما وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

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وأضاف السفير راضي أن الرئيس السيسي قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء مروره تصادف تواجد أحدى المواطنات من الباعة الجائلين، فأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وتوفير العلاج لها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، كما وجه الرئيس السيسي بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري لمشروعات التطوير.

وقد كانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين، ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات مع انتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.

من ناحية أخرى، تابع الرئيس السيسي كذلك الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

والتقى الرئيس السيسي بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلاً عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.