شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على مساحة 525 مترًا من أراضي الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالاشتراك مع قوات الأمن والجهات المعنية استمرار تنفيذ الموجة الـ(15) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الحملة التي شنتها رئاسة مركز منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية نجحت في إزالة حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 525 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ الشرقية على الجهاز التنفيذي بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجهًا جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد محافظ الشرقية استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.