شكرا لقرائتكم خبر عن وصول إمام الحرم النبوى و10 محكمين فى المسابقة العالمية للقرآن​.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​​أعلنت وزارة الأوقاف، وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27.

كما يشارك ​​الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا، من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

​فيما​ وصل اليوم الجمعة إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بفندق جراند نايل تاور من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف ، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار ) ، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال) ، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبري من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة في المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية ، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها .

و​وصل إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم اليوم الجمعة ٧ / ٢ / ٢٠٢٠ م المتسابق بسام باسم خليل أحمد ، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجي من دولة (الأردن) ، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزي من دولة (أوغندا) ، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا) .​

​كما توجه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أبخالص الشكر والتقدير للمفكر السعودي المحترم الدكتور​ ​عبد الله فدعق على مقاله المنشور على موقع الرؤية الإماراتي يوم الخميس 6 / 2 / 2020​.

ويبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم شيخ الإقراء العالم عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله بمشاركة أسرته، ورعاية رئيس الجمهورية من السبت 8 لـ13 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين.

ويباشر عملية التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية منهم محكم روسى، و11 متسابق روسى، وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوربا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 84 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزير الأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بور كينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.

وخصصت الأوقاف -حسب تصريح متحدثها الرسمى د. أحمد القاضى- 150 ألف جنيه كمكافأة خاصة للفائز الأول من قارة أفريقيا، و130 ألف جنيه للفائز الثانى فى الفرع الأفريقى، مضيفا هذه باقة حب لاسم أفريقيا القارة الأم وتقديرا لمتسابقيها والدول المشاركة، بينما الفائز الأول فى الفرع العام 100 ألف جنيه.​​

وأضاف القاضى، لـ"الخليج 365"، أن مصر تتأهب لمحفل دولى تستقبل فيه حفظة كتاب الله، ورموز مستقبليه يحملون أمانة كتاب الله جميعهم وجميع دولهم لها مكانة خاصة واستقبال بروتوكولى بإشرف وزير الأوقاف وحضور قيادات الوزارة تقديرا لإخوانا وخدام كتاب الله.

وأشاد القاضى، بالمشاركة الدولية والعربية والأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تقابل الأمر بحفاوة ومشاركة وحرص حيث ترسل روسيا 11 حافظ لكتاب الله ومحكم مشهود له نتشرف بمشاركته، قائلا: "أهل القرآن إخوه وأصحاب مكان على المأدبة المصرية التى خرجت عمالقة التلاوة وتعمل على استمرار هذا العطاء فى مصر وكافة دول العالم، حيث إن مصر تقف على ثغر الإسلام لنشر الوسطية ومحاربة التطرف".

















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