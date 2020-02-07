شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى منوف يعلن عن إجراء عمليات المناظير الرحمية في احتفالات يوم المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير مستشفى منوف العام، عن إجراء عمليات المناظير الرحمية، تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة، مشيرا إلى أنه في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فهناك إجراءات يقوم بها المستشفى لتخفيف الأعباء على المرضي في مختلف التخصصات، وذلك على مدار العام، لافتا إلى أن هناك مؤتمرات بصفة دورية لرفع مستوي وكفاءة الأطباء والأطقم التمريضية.

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وقال الدكتور محمد سلامة، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إنه غدا السبت، سيتم فتح باب تسجيل إجراء عمليات تأخر الانجاب والعقم باستخدام المناظير الرحمية، التي يجريها الدكتور أسامة شوقي أستاذ أمراض النساء والتوليد وأمراض العقم بكلية طب قصر العيني، موضحا أن هناك عددا من الأطباء سيشاركوا شوقي، خلال العمليات، للتعرف على أحدث ما وصل إليه الطب في جراحة المناظير الرحمية.

من جانبه، قال الدكتور رمضان العطار، استشاري طب الباطنة ومدير عناية الباطنة بالمستشفى، إن هناك ترتيبات متعلقة بتجهيز الحالات المرضية قبل إجراء العمليات ومن ثم عقب إجرائها، خاصة أن عددا منها من المحتمل احتجازهم في أقسام الباطنة للمتابعة والإفاقة.

ولفت «العطار» إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين كافة أقسام المستشفى سواء النساء والتوليد والجراحة والباطنة في يوم إجراء العمليات، حيث ترفع المستشفى حالة الطوارئ في هذا اليوم من أجل سلامة المرضى.