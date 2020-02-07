شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ بـ20 مليون جنيه..«مياه البحر الأحمر» تعلن الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة 20 مليون جنيه. وناشدت الشركة أهالي المنطقة الربط على شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة. وأضاف المهندس محمد عيسي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين‎.

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