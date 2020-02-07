شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاعتداء طالب بـ«طبنجة» على أستاذ بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أروقة كلية التجارة في جامعة الإسكندرية واقعة تعرض أستاذ في الكلية لتعدى من قبل أحد الطلاب مستخدماً الطبنجة والبنزين لإشعال النار به، ما أحدث إصابات بالغة كادت أن تودي بحياة الاستاذ لولا بنيانه القوى الذي مكنه من الدفاع عن نفسه، فيما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قرارا تاريخيا بفصل الطالب المعتدي نهائيا من جامعة الإسكندرية وجميع الجامعات والمعاهد المصرية.

«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل جديدة في الواقعة والتي يرويها الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة ورئيس مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، قائلاً: إن الطالب حاول الانتقام لنفسه لفصله لمدة عام، وذلك على طريقته الخاصة، حيث قام بإخفاء زجاجة بنزين وطبنجة (صوت) داخل حقيبته، وأوهم رجال أمن الشركة الخاصة على البوابة الرئيسية للكلية بأنها ملابس رياضية حتى وصل إلى حجرة الدكتور محمود رجب محمود، أستاذ المالية العامة في الكلية، أثناء تصحيح كراسات الإجابات، وفتح الباب ثم قال له أستأذنك يا دكتور محمود في حاجة ثم أغلق الباب وقام بسكب البنزين على الأستاذ والجدران والورق وكان الدكتور محمود في حالة ذهول مما يحدث من الطالب ثم أخرج الطالب طبنجته وأطلق رصاصة في الهواء كنوع من الرعب، إلا أن الأستاذ نظراً لبنيانه القوي انقض عليه، فما كان من الطالب إلا أن ضربه على رأسه بكعب الطبنجة 3 مرات ما أحدث جروحا قطعية كبيرة وغائرة نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وأضاف العميد: «في هذا الوقت تعالت الأصوات خاصة الدكتور محمود، فاضطر الطالب بدلاً من أن ينفضح أمره لمغادرة الحجرة وفر هاربا وهو يردد على كل من يقابله عبارة (الحقوا الدكتور محمود)، وتمكن من الفرار وركب دراجته إلا أنه في غضون أقل من 5 ساعات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه»، مشيرا إلى أنه لحسن حظ الكلية تم التقاط صور حديثة للطالب أثناء خضوعه لمجلس التأديب قبل فصله في يناير الماضي على أساس يتم نشرها مع العقوبة وهو إجراء متبع في حالات الشغب والإخلال بالنظام حتى يكون هناك ردع للآخرين باعتبار هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لوقف أعمال الشغب، وبمجرد أن أخبرنا الدكتور محمود باسم الطالب تم الحصول على بياناته الحديثة وهواتفه من إدارة الشؤون القانونية وهو ما ساعد كثيراً رجال الأمن في الوصول إلى الطالب والقبض عليه.

وأكد العميد أنه يريد أن يوجه شكرا خاصا من خلال جريدة «المصري اليوم» للأجهزة الأمنية التي أعلنت حالة استنفار تام والقبض على الطالب في غضون أقل من 5 ساعات، فضلا عن زيارة الدكتور محمود رجب في المستشفى، مشيدا بتواصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والاطمئنان على الأستاذ والتوجيه على الفور بفصل الطالب نهائيا من جميع الجامعات والمعاهد المصرية.

وكشف العميد عن أن إدارة الجامعة ستعيد هيكلة المنظومة الأمنية على مستوى كليات الجامعة بالكامل، فضلا عن محاسبة أي شخص تقاعس عن دوره سواء الأمن الإداري الداخلي في الكلية أو أمن الشركة المتعاقد معها من قبل الجامعة.

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وأوضح أنه فور البلاغ وصل العديد من القيادات الأمنية إلى الكلية والاطمئنان على الأستاذ المصاب، خاصة اللواء هشام نصر مساعد أول الوزير لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، واللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والمقدم ماجد رفاعي من الأمن الوطني، وعبدالحميد شنب مدير إدارة الأدلة الجنائية لتفقد موقع الحادث بالكلية.

وعن حالة الدكتور محمود رجب قال «الصيفى» إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج، وهو الآن بصحة جيدة وحالته مستقرة.

وكان مجلس كلية التجارة عقد جلسة طارئة فور حدوث الواقعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون لتعليم والطلاب.

كما أصدر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية برئاسة محمد التركي بيانا بشأن الواقعة، مؤكدا أنه يعد تصرفاً شاذاً وإجرامياً ومرفوضا من المجتمع الطلابي الجامعي، والذي نتبرأ منه تماماً وندينه بشدة.

وقال في بيان له إن اتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة قام بالتواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة.

وذكر الاتحاد أنه يقدم هذا البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمة، وكل طالب له حق، وضد أي طالب يخرج عن القيم والأخلاق الجامعية، وأنه مهما حدث يجب أن نعلم بأن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الأب، فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام والتقدير والتوقير، وإننا نتمسك بالحفاظ على القيم والأخلاق، فلا تهدروا تلك الأشياء فهي القيمة الحقيقية ويجب علينا التنويه بأمر مهم أن الطلاب جميعا سواسية تحكمنا لوائح وقوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها.

وأكد البيان على أن المجتمع الطلابي بجامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بخير ولا يأخذ منه مثل هذا السلوك الشاذ من أحد طلابها.