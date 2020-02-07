شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي ببرج البرلس، إنه بسبب سوء الأحوال الجوية تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد، وتوقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، وتعرضت مدن وقرى كفر الشيخ لحالة من سوء الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبة بعواصف ورياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة.

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