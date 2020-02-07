شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة اسفل كوبرى الجيش بطريق السويس. وتابع الرئيس الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر. والتقي الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق. Advertisements

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