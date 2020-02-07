شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: إنشاء غرف عزل صحى بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة عين شمس ، إنه تزامنا مع استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام و نظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة والتي أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عدد من التوصـيات .

ووجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اجتماعاً تنسيقا بين كلا من الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد الهنداوي (القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية )، وذلك لبحث فحوى التوصـيات والعمل على توفــير كافة الاشتراطات والمستلزمات الطبية الواجب توافــرها و أوجه التعاون المثلى بين قطاع شئون التعليم والطلاب ومستشفيات جامعة عين شمس لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحيه المستجده علينا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

و عقد الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) اجتماع موسعـــا مع القائمين على إدارة قطاع شئون التعليم والطلاب وضم كلا من محمد الخطيب ( أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب )، ود. أحمد الهنداوي ( القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية ) ، وإبراهيم سعيد ( المشرف العام على قطاع المدن الجامعية ) ، لبحث ومتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها إدارات القطاع لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام وخاصـة في ظل المخاطر الصحية المحيطة و الإجراءات الاحترازية الطبية التي بصدد اتخاذها بقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا و اليات تطبيقها و الأساليب الصحيحة الواجبة الإتباع للتعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها ، كما حر على التأكيد للجميع ان الجامعة سوف تسخير كافة إمكانيتها المادية و طاقتها البشــرية لتجاوز تلك المرحلة الطارئة .

واتخذت الجامعة عدة إجراءات وجاءت الإجراءات المُتخذة كالاتي :-

- إعـداد حصـر وافى بكافة السـادة أعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتواجدة بالدول محل الإصابة بالفيروس ( الصين ) لمتابعتهم من خلال الحجر الصحي والطب والوقائي .

- إنشـاء غرف عزل صحى مؤقته مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحه العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب، للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها ان وجد ، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج ان استلزم الأمر.

- التنسيق مع شركة المختصة بتنفيذ أعمال النظافة بالمدن الجامعية لزيادة ومضاعفة كافة وسائل التطهير والتعقيم المستخدمة في أعمـال النظافة ووضع خطة عمل طارئة تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة مع تعهد الجامعة بتحمل كافة نفقات خطة العمل الجديدة .

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- زيادة عدد النوبتجيات بين كل من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والمدن الجامعـية و العاملين بهيئة الإسعاف التابعة للإدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة، وذلك لتوفيـر متابعة صحية تناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة .

- تدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعي عن سبل الوقاية من فيروس كورونا

- تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات بواقع محاضرة بالمدينة طالبات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءاً .

- محاضرة بالمدينة طلبه يوم الأربعاء الموافق الثاني عشـر من فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءاً .

- تنظيم سلسلة محاضــرات وقائية لجميع الطلاب بالكليات المختلفة عن طرق سيل الوقاية من فيروس كورونا تحت أشراف أ.د. سامية عبدة ( نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس و رئيس وحدة مكافاة العدوى ) وسوف تعقد أولى تلك المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشـر من فبراير بحرم كلية الألسن في تمام العاشرة صباحاً .

- إعـداد نشـرات وملصقات إعلانية توزع على الكليات تعريفية بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وسـبل الوقاية منه .