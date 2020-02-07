شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل 100 ألف زائر مع نهاية إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، 100 ألف زائر اليوم مع نهاية إجازة نصف العام الدراسى، وسط إجراءات امنية وإعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين، وعلاج مشاكل التكدس، وتقدم عروض بانوراما للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية حتى يستمتع الاطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، عروض جديدة للحيوانات الجديدة الوافدة للحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حديقة حيوان الجيزة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وأسرهم خلال اليوم، ومع نهاية إجازة النصف الدراسى، مضيفا أن حديقة الحيوان استقبلت حتى الآن 100 ألف زائر تقريبا، بالإضافة إلى الأطفال الذين يدخلون الحديقة مجانا.

وأضاف "رجائى" أن الحديقة كانت استعدت جيدا لاستقبال المواطنين، من خلال صيانة الإنارة ورعاية الحيوانات وتنظيفها، وتكثيف الأمن بالتنسيق مع الشرطة، وفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها يوميا من الساعة 9صباح حتى 4 عصرا بتذكرة دخول موحدة يوميا 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

وتابع "رجائى"، أن حديقة حيوان الجيزة أكبر الحدائق زوار، كانت مستعدة لاستقبال إجازة نصف العام الدراسى، بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، و زيادة عدد منافذ بيع التذاكر ،لافتا الى أنه تم تشغيل الطفطف ، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.

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يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استعدت منذ بدء إجازة نصف العام الدراسى من تهيئة كافة الحدائق بمختلف المحافظات خاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق، لاستقبال زوارها إعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين، وعلاج مشاكل التكدس.

كانت حديقة حيوان الجيزة قد أعلنت استعدادها بعدة إجراءات منذ بدء إجازة نصف العام الدراسى، إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان ،خطة تفصيلية طوال أيام الإجازة لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها ،وزيادة منافذ دخول حديقة الحيوان للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وتجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافة ، التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة، فضلاً عن تواجد أمن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.