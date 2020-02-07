شكرا لقرائتكم خبر عن مستوصف كاثوليكى ينظم يومًا للكشف المجانى دون تفرقة باليوم العالمى للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مستوصف قلب مريم بشبرا الخيمة أمس يوماً مجانياً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وذلك بمبنى خدمات كنيسة السيدة العذراء والقديس اسطفانوس للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة.

تضمن اليوم إجراء كشوف طبية في مختلف التخصصات مثل الأسنان، باطنى وأطفال، وأمراض نساء، وعيون) وذلك

من جانبه، قال الأب كيرلس نظيم مسئول القطاع الصحي بأن مكتب دياكونيا للتنمية التابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر ينظم قافلة طبية بطريقة دورية للمساعدة فى العلاج، والتوعية الصحية للمناطق الأكثر احتياجاً، على سبيل المثال (الخصوص، شبرا الخيمة، عزبة النخل، عين شمس، وغيرهم).

في سياق أخر، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد السيامة الكهنوتية الأربعين (انضمامه لخدمة الكنيسة) للأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

كما تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتنصيب الانبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص المنتخب على كرسي ايبراشيته في صلوات قداس يرأسها الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك في الـ27 من فبراير الجاري

Advertisements

كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - ، كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.

وعن منهجه في خدمة الايبارشية أوضح جودة: ايبارشية جديدة فى مكان جديد يدعونى إلى التفكير فى معنى التجديد فى الخدمة الرعوية والسعى إلى الرسالة بروح جديدة مضيفا: إن رسالتي الأساسية هى رسالة الانجيل الذى هو البشرى السارة لكل إنسان وهذا يتطلب التركيز على التكوين الروحي للإنسان وتنمية الرجاء فى عالم مليء بالتحديات لأن التكوين الحقيقى الذى يركز على الإنسان بكل جوانبه يقود إلى تحقيق كرامة الشخص ومن ثم العمق الروحى فى الثمر والرسالة وفى هذا نستمد طاقتنا من حياة الصلاة والتأمل ، بنعمة الله ستكون رسالتى حمل البشرى المفرحة لكل شخص .

واعتبر الانبا بشارة جودة إن دور المطران هو أن يكون اباً للجميع ، أب للكهنة اخوته وشركائه فى الخدمة ، وبالتأكيد لايبارشية المنيا حضور قوى فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بكهنتها وراهباتها ومؤسساتها الاجتماعية والروحية وقد خدم بها مطارنة أجلاء منهم الكاردينال الانبا انطونيوس نجيب وغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق ونيافة الانبا بطرس فهيم وربما هذا ما يزيد من قوة المسئولية ويدعونى إلى استكمال المسيرة بثبات ، كذلك على المطران ان يكون اباً للعلمانيين المعاونين فى الخدمات والانشطة حيث دعاهم المجمع الفاتيكانى الثانى إلى القيام بدعوتهم ورسالتهم فى خدمة الكنيسة وكل واحد حسب طاقته لاننا جميعاً واحد فى المسيح