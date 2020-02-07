3 غرف وجاهزة للتسليم.. خريطة الحجز في شقق الإسكان بالمدن الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي العديد من المشروعات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة.

وينشر الخليج 365 في التقرير التالي تفاصيل التقديم لحجز شقة ضمن المشروعات المتاح التقديم بها، وطريقة التقديم لها، والأسعار الخاصة بكل مشروع على النحو التالي:

حجز مرحلتين من سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان طرح المرحلة السادسة من مشروع "سكن مصر" بـ3 مدن في الصعيد (المنيا الجديدةــ مدينة ناصر غرب أسيوط ـ غرب قنا).

الطرح الجديدة من شقق سكن مصر، يأتي بعد أيام من طرح المرحلة الخامسة من المشروع بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة).

ويشمل الطرح بمدن الصيعبد 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 حتى 115 مترًا كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع سيحاط بسور شجري لتوفير الخصوصية.

وفقا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة لـ3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا 395 ألف جنيه.

ويستمر التقديم للحجز حتى يوم 27 فبراير الجاري، ليبدأ بعد ذلك فترة الحجز الإليكتروني خلال الفترة من 8 مارس وحتى 12 مارس.

أما المرحلة الخامسة من شقق سكن مصر، تم الانتهاء من التقديم لها في 30 يناير الماضي، على أن يبدأ التخصيص بالأسبقية وبشكل إلكتروني يوم 9 فبراير ويستمر حتى 13 فبراير.

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة.

الحجز في "دار مصر" مستمر

تنتهي وزارة الإسكان، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 فبراير من تلقي طلبات الحجز في شقق "دار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة.

الطرح الجديد من مشروع "دار مصر" يأتي بعد انتهاء طرح المرحلة الثانية عام 2015، وشمل الطرح 2714 شقة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وللتقديم في حجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online".

أسعار الشقق في الـ8 مدن

- مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

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- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

- القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

ولمعرفة شروط التقديم.. اضغط هنا

الإسكان الاجتماعي الاستثماري

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من تلقي طلبات الحجز في مشروع شقق الإسكان الاستثمارية في محافظتي بورسعد ودمياط يوم 15 فبراير الجاري، بعد أن تم مد فترة الحجز.

كان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن في 15 ديسمبر الماضي بدء تلقي طلبات لحجز لشقق الإسكان الاستثمار كمرحلة أولى في محافظتي دمياط وبورسعيد.

الشقق المطروحة للحجز عبارة عن 3 غرف وصالة تصل مساحتها لـ 120 مترا وحتى 146 في محافظة بورسعيد، و105 أمتار وحتى 120 في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التفيذ خلال 36 شهرًا.

ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (اضغط هنا).

وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألفا على أن يكون مقدم الحجز 135 ألفا، وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا يتراوح بين 800 ألف وحتى 850 ألفا، والوحدات الـ105 أمتار بـ540 ألفا وحتى 605 آلاف بينما يصل مقدم الحجز لـ130 ألف جنيه، و90 ألفا للوحدات الـ105 أمتار.

يتم شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد بمحافظة دمياط وبورسعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية، مقابل مبلغ 300 جنيه.

قريبًا.. الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة.

وقال المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يتم حاليًا الإعداد النهائي لطرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، حيث من المقرر أن تتواجد الشقق بمحافظات الصعيد والتي تشمل سوهاج والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة، بالإضافة إلى بعض المدن الأخرى بجانب محافظات البحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء.

وأضاف حسن، لـ"الخليج 365"، أن طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي من المتوقع أن يكون الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، بمساحة 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ.

وعن شروط التقديم للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، أكد نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شروط الإسكان الاجتماعي ثابته ولا يحدث فيها تغيير كثيرا، حيث تتمثل هذه الشروط في أن يكون سن المتقدم بين 21 سنة و50 سنة، ولم يستفيد بشقة أو أرض من وزارة الإسكان من قبل.

وتابع: "يوجد شروط تتعلق بالدخل أيضًا، حيث لابد ألا يزيد دخل المتقدم عن 4200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه، والحد الأدنى للدخل الشهري 1300 جنيه، ويكون مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.