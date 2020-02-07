فشل "عمومية الأطباء".. ودقيقة حداد على أرواح طبيبات المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلنت نقابة الأطباء، فشل الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها لمناقشة حادث أطباء المنيا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وسجل 650 طبيبًا حضورهم قبل إغلاق باب التسجيل في الثانية ظهرا، فيما كان مُقررًا حضور 1000 طبيب لإكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ودعا الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح طبيبات المنيا.

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وتوافد عشرات الأطباء على مقر النقابة بقصر العيني منذ العاشرة صباح الجمعة، للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة؛ لمناقشة تداعيات حادث "طبيبات المنيا"، الذي الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة 3 طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب في وزارة الصحة.

جاء عقد الجمعية العمومية بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا.

وقالت نقابة الأطباء، إن دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، يأتى استنادا إلى أن الجمعية هي أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لـ"التعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا".