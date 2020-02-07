بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تُحذر: موجة الطقس السيئ مستمرة حتى الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب الأنحاء شهدت بداية من اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، مما زاد الإحساس بالبرودة الشديدة، مع انخفاض درجات الحرارة المتوقعة لقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، وتستمر على هذا النحو حتى يوم الاثنين المقبل.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة، من المتوقع أن تقل فترات سطوع أشعة الشمس، مع زيادة كميات السحب، لافتًا إلى أن بعض المناطق في القاهرة مثل التجمع الخامس والعباسية وحدائق القبة شهدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم بجانب الوجه البحري وشمال الدلتا.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد سقوط الأمطار لتكون غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة إلى خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قال شاهين: سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 -15 نهارا و9 إلى 11 ليلا، والسواحل الشمالية 16 إلى 9، شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 19 درجة نهارا، ومن 7 وحتى 9 درجة ليلا، جنوب سيناء 18 - 11.

ووجه شاهين عدة نصائح للمواطنين، بعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار الـ24 ساعة، بجانب القيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لوجود أمطار غزيرة على بعض المناطق.