ضبط عاطل بحوزته عدد 269 قطعة أثرية في المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:
تمكن ضباط شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته عدد 269 قطعة أثرية بقصد الإتجار.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (عدد 269 قطعة أثرية) عبارة عن :
عدد (26) تمثال أشكال وأحجام مختلفة من (الجرانيت، الفخار، الحجر الجيرى، النحاس، البازلت، الفيانس) ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية.
عدد (17) تميمة من (الفيانس، الحجر الجيرى) جميعها ترجع للعصر الفرعونى.
عدد (226) عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليونانى الرومانى.
بعرض المضبوطات على مفتشى الآثار، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار.
بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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