لمد جسور التواصل الاجتماعي.. حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندي قطاع السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بالقطاع.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.
فقد نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ومركز نقل الدم بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى"، والهلال الأحمر المصرى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بالقطاع.
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