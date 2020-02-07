طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزرون المعهد القومي للأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.

وقاللت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الزيارة تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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حيث تم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى إلتقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

كما قام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد .

ومن جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والإجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.