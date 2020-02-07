"متسول وفردة حلق ورأس مهشمة ".. الداخلية تعلن القبض على المتهم بقتل سيدة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على المتهم بقتل ربة منزل بدائرة قسم شرطة حلوان بغضر سرقتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بالعثور على جثة سيدة (مقيمة بدائرة القسم) بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه فى إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تسول").

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بحيازة المجنى عليها على مبالغ مالية لكونها تقوم بالإتجار فى المواد الغذائية بالقرب من محل الواقعة، فعقد العزم على سرقتها، وفى سبيل ذلك قام بتتبع المجنى عليها عقب الإنتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها إستغاثت بالأهالى إلا أنه تعدى عليها بالضرب بإستخدام "حجر" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها وهي جرح قطعي أعلى الحاجب الیمنى، وجرح تهتكي بفروة الرأس وكدمة بالعین الیمنى، وإستولى منها على مبلغ مالى (450 جنيه) وقطعة مشغولات ذهبية"فردة حلق"؛ وفر هارباً.

تم بإرشاده ضبط قطعة المشغولات الذهبية لدى صاحب محل مصوغات "حسن النية"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعةإلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.