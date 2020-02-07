بزي فسفوري وسيارة ملاكي..الداخلية: ضبط "حرامية" أغطية بالوعات الصرف الصحي بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكن قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

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وأضافت الوزارة في بيانها؛ بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، وبحوزة أحدهم (زى فسفورى اللون "خاص بالعمال")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.