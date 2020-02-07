مصر | أسماء المخلى سبيلهم بقضية استخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء المخلى سبيلهم بقضية استخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل 9 متهمين على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وذلك بتدابير احترازية.

1- خالد محمد أحمد البسيوني

2- خالد محمود عبد الجليل

3- عبد العزيز محمد محمود

4- تامر عامر فهمى

5- مهاب يسري رجب إبراهيم

6- مصطفى عبد الله محمد فايز

7- محمد إبراهيم نصر محمد

8- جمال مبارك السيد

9- إبراهيم حظ إبراهيم

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

