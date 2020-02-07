مصر | ضبط صاحب مصنع لإنتاج "زيت الزيتون" مجهول المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع لإنتاج "زيت الزيتون" مجهول المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير مصنع لإنتاج السلع الغذائية "زيت زيتون" بدون ترخيص في أبو النمرس.

وضبط بحوزته 4920 عبوة زيت زيتون منتج نهائي، ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و1،700 طن زيتون- شطة، ومستلزمات إنتاج، و5،390 طن زيت زيتون خام، ومستلزمات إنتاج دون مستندات، مجهولة المصدر.

وحرر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.