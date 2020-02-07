مصر | ضبط شركة إنتاج فني مقلدة لشركات عالمية في الجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى شركات الإنتاج الفني بالجيزة لاستخدامها برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام إحدى شركات الإنتاج الفني، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب حقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها في حضور المدير الإدارى للشركة تم ضبط 2 وحدة معالجة مركزية يعملان كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.